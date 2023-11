Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Grâce aux efforts récents visant à améliorer la qualité de ses services, l'industrie ferroviaire efface progressivement l'image d'un secteur de transport obsolète en termes de technologies, d'infrastructures, de mécanismes, etc.

Selon les responsables de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), en attendant d'investir dans les chemins de fer à grande vitesse qui représentent un investissement total de 64,9 milliards de dollars, il est toujours nécessaire d'exploiter efficacement les lignes ferroviaires existantes.

Les sociétés par actions de transport ferroviaire de Sai Gon et de Hanoï viennent d'annoncer leur chiffre d'affaires de plus de 1.358 milliards et 1.912 milliards de dongs respectivement au cours des neuf premiers mois de l'année, avec un bénéfice dépassant 80 et 97 milliards de dongs. Ces chiffres témoignent des efforts considérables déployés par les entreprises de transport ferroviaire.

A côté des trains touristiques cinq étoiles déjà exploités tels que le train SE3/4 sur la ligne Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, le STN2 sur la ligne Saigon - Nha Trang et le Victoria Express sur la ligne Hanoï - Sa Pa... récemment, deux trains de haute qualité sur la ligne Hanoï - Da Nang, SE19 et SE20, ont été mis en service.

Hoang Gia Khanh, directeur général de la VNR, a déclaré que la ligne ferroviaire Nord-Sud avait été classée en tête de liste des plus belles lignes ferroviaires du monde par le célèbre guide de voyage Lonely Planet. Par conséquent, les sociétés de transport se sont concentrées sur l'amélioration des services pour y attirer les touristes.

Bien qu'il y ait de nombreux signes encourageants, l'industrie ferroviaire n'est pas encore en mesure de rivaliser avec les transports routier ou aérien, selon le vice-ministre du ministère des Transports, Nguyen Danh Huy. L'investissement dans la modernisation des infrastructures constitue la base permettant au secteur ferroviaire d'améliorer la qualité de ses services, tant dans le transport de passagers que de marchandises.

Il est prévu que le système ferroviaire du Vietnam comptera 8 terminaux intermodaux internationaux, que sont Dong Dang (Lang Son), Lao Cai, Yen Vien (Hanoï), Kep (Bac Giang), Song Than (Binh Duong), Kim Lien (Da Nang), Dieu Tri (Binh Dinh), Trang Bom (Dong Nai).

Selon la planification ferroviaire jusqu'en 2025, les terminaux intermodaux internationaux feront l'objet d'investissements afin de rénover les postes de transport, de chargement et de déchargement, de dédouanement, ainsi que les voies reliant les gares de triage.

D'ici 2030, le volume de transport intermodal international par voie ferrée devrait atteindre 4 à 5 millions de tonnes par an. -VNA