Vientiane, 15 novembre (VNA) - Un service de train touristique transfrontalier reliant la capitale chinoise Pékin à Vientiane, la capitale lao, a commencé à fonctionner le 13 novembre.



Le train part de la gare de Pékin Fengtai et emprunte les lignes ferroviaires Pékin-Guangzhou et Shanghai-Kunming, puis arrive à Kunming, dans la province du Yunnan, d'où il continue le long de la voie ferrée Chine-Laos jusqu'à Vientiane, la capitale du Laos.



Le train passera par des attractions touristiques célèbres telles que Xishuangbanna au Yunnan et la ville de Chibi dans la province du Hubei ainsi que Luang Prabang et Vang Vieng au Laos. L'aller-retour dure 15 jours.



Le chemin de fer Laos-Chine de 1.035 km, qui relie Kunming en Chine à Vientiane au Laos, est en service depuis fin 2021 et contribue au développement du commerce transfrontalier entre le Laos, la Chine et certains pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. (ASEAN).



En septembre dernier, le chemin de fer avait transporté plus de 3,1 millions de passagers et plus de 26,8 millions de tonnes de marchandises, dont des produits agricoles et des métaux et minéraux rares. - VNA