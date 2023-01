La baie d’Ha Long du Vietnam a été élue parmi les dix plus belles destinations touristiques au monde de 2022, par le site touristique canadien The Travel.

Avec sa nature sauvage et ses paysages charmants, Ninh Binh est l'une des destinations touristiques les plus connues du Nord et aussi l'un des endroits attirant le plus grand nombre de visiteurs.