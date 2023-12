Hanoi (VNA) – 2023 est une année faste pour le secteur du tourisme avec un grand nombre de visiteurs et un prestige renforcé sur la scène internationale, selon les acteurs du secteur.

Touristes visitant la vieille ville de Hôi An. Photo : VNA

L’objectif d’arrivées étrangères en 2023 a été ajusté de 8 millions à 12,5-13 millions immédiatement après 10 mois. Les experts ont attribué les résultats aux efforts soutenus de toutes les parties prenantes, en particulier du gouvernement.Cette année, pour la première fois, un chef du gouvernement a présidé des conférences nationales sur le développement du tourisme, les 15 mars et 15 novembre. En mai, le Premier ministre a publié une résolution visant à accélérer la reprise et le développement du tourisme de manière efficace et durable. Trois mois plus tard, le gouvernement a publié deux autres résolutions sur l’octroi de visas électroniques et l’augmentation de la durée de séjour temporaire à 45 jours pour les citoyens de 13 pays qui sont unilatéralement exemptés de visa.Dès le début de l’année, les localités ont activement mis en œuvre des programmes de promotion du tourisme ainsi que des activités culturelles et sportives pour encourager les voyages, tout en introduisant de nouveaux produits pour attirer davantage de touristes internationaux. Hanoi a notamment lancé pour la première fois 15 produits touristiques nocturnes.En conséquence, après 11 mois, le Vietnam a accueilli plus de 11,2 millions de touristes étrangers, soit 3,8 fois plus qu’au cours de la même période de 2022. Le nombre de touristes nationaux a également atteint 103,2 millions, tandis que les revenus totaux du tourisme ont atteint 628,2 billions de dôngs (25,76 millions de de dollars). Rien qu’en novembre, le pays a connu une augmentation mensuelle de 58,5% du nombre de visiteurs en provenance d’Europe.Le dernier mois de l’année, marqué par de nombreux grands événements festifs, devrait également être marqué par une percée pour le tourisme vietnamien.Au cours de l’année, le tourisme vietnamien a été hautement apprécié au niveau international, recevant de nombreux prix des World Travel Awards, dont celui de première destination du patrimoine mondial 2023 pour la quatrième fois et de première destination d’Asie.