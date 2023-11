Une île de l'archipel de Langkawi, une attraction touristique de la Malaisie. Photo : Shutterstock

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, également ministre des Finances, a présenté le budget 2024 dans le cadre duquel le secteur du tourisme intérieur devrait poursuivre sa croissance.



Le budget reconnaît l'importance de préserver et d'entretenir les attractions touristiques, les sites historiques et le patrimoine culturel.



Reconnaissant les contributions substantielles des secteurs du tourisme et de l'industrie manufacturière au développement national, le gouvernement s'est engagé à introduire de nouvelles initiatives dans le cadre du « Malaysia Visa Liberalisation Plan ».-VNA