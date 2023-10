Dans l'après-midi du 4 octobre, dans la ville de Hoi An, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Nam a organisé une conférence intitulée « Edifier et développer le tourisme sur la base d’applications technologiques intelligentes ».

Le Resorts World One exploité par la filiale de l'EURL des services touristiques Saigontourist à Da Nang (Centre), avec plus de 1.700 touristes internationaux à son bord, a accosté le 4 octobre au port de Tien Sa.

Le nombre de visiteurs dans la province septentrionale de Lao Cai au cours des neuf premiers mois de cette année a atteint un record de plus de six millions, en hausse de 71% par rapport à la même période de l'an dernier.

The Rhythms et Cloud Nine à Hanoi font partie de la liste des 25 meilleures destinations gastronomiques d'Asie du guide de voyage Tripadvisor, le plus populaire au monde.