Khanh Hoa (VNA) - Avec des parcours de qualité, un climat idéal et des tournois organisés récemment, la province de Khanh Hoa (Centre) possède un potentiel considérable pour le tourisme golfique, susceptible d’attirer un grand nombre de golfeurs et de touristes internationaux.

Khanh Hoa mise sur le tourisme golfique. Photo: VNA

Certaines agences de voyages prévoient que d’ici la fin de l’année, Khanh Hoa attirera les visiteurs de pays tels que la République de Corée et le Japon qui viendront ici pour leurs vacances d’hiver, et beaucoup d’entre eux préfèrent la détente combinée aux jeux de golf.

Ung Van Nhut, président du Global Open Tour JSC basé à Khanh Hoa, a déclaré que cette province présente de nombreux avantages pour ce type de tourisme, notamment de faibles précipitations qui permettent aux visiteurs de jouer au golf toute l’année.

Khanh Hoa abrite également de nombreux terrains de golf dotés de bonnes infrastructures, dont celui de l’île Hon Tre. En outre, la durée du vol entre la République de Corée, le Japon et Taiwan (Chine) vers Khanh Hoa est relativement courte.

Un représentant d’Inter Travel a noté que les touristes sud-coréens aiment jouer au golf, la société propose également des services de golf 3D afin qu’ils puissent pratiquer ce sport fréquemment sans se soucier des conditions météorologiques ou des dépenses élevées.

Ung Van Nhut a estimé que davantage d’investissements étaient nécessaires pour transformer le golf en un produit touristique. Par exemple, le parcours de Bai Dai (Long Beach) est facilement accessible aux joueurs, mais cette zone manque encore de services de divertissement nocturne alors que les services sur celui de l’île Hon Tre sont relativement coûteux.

Suggérant que davantage de tournois de golf soient organisés pour faire connaître la province et attirer plus de visiteurs, il a déclaré que les autorités locales devraient aider les agences de voyages à se mettre en relation pour renforcer la connectivité entre les destinations de golf.

Khanh Hoa peut organiser un tournoi de golf commun pour les parcours existants ou ouvrir un circuit de golf reliant sa célèbre ville côtière de Nha Trang à la station balnéaire de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre, pour enrichir l’expérience des touristes, a-t-il recommandé.

A Khanh Hoa, les amoureux de la petite balle blanche peuvent facilement combiner visite et plaisirs du swing. Ici à KN Golf Links Cam Ranh. Photo: baokhanhhoa.vn

Du 27 novembre au 2 décembre, Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023 aura lieu à Nha Trang, avec des matchs amicaux et des compétitions officielles. Le tournoi verra la participation de 60 légendes du golf, dont Michael Campbell – vainqueur de l’US Open 2005 et huit fois champion du circuit européen, Ian Woosnam – vainqueur du Masters Tournament 1991 et capitaine de la Ryder Cup 2006, et Paul McGinley. – capitaine de la Ryder Cup 2004 et vainqueur de quatre titres du circuit européen.

Le prochain tournoi fait partie du Legends Tour, et le Vietnam est le premier en Asie du Sud-Est à accueillir cette tournée.

En avril dernier, le premier tournoi de golf d’Asie – International Series Vietnam 2023 a également eu lieu sur le parcours du KN Golf Links Cam Ranh à Khanh Hoa.

Le directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh, a déclaré que le tourisme golfique devenant progressivement une tendance dans le pays, l’organisation de tournois de golf devrait aider le Vietnam à se positionner sur la carte du golf professionnel mondial et à promouvoir le secteur du tourisme.

La stratégie de développement touristique approuvée par le gouvernement d’ici 2030 a également identifié le tourisme golfique comme une tendance principale qui contribuera à renforcer le développement socio-économique et à stimuler la demande de voyages, a-t-il noté.

La directrice du Département du tourisme de Khanh Hoa, Nguyên Thi Lê Thanh, a indiqué que le tourisme de golf ainsi que d’autres types de tourisme sportif de haute qualité constituent désormais une nouvelle tendance et que de nombreux investisseurs envisagent de construire davantage de parcours dans la province.

Dans les temps à venir, le secteur du tourisme local s’efforcera de développer davantage de circuits de golf à proposer aux voyageurs, a-t-elle fait savoir. – VNA