Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les agences de voyages de Ho Chi Minh-Ville ont lancé des circuits entre le Vietnam et la Chine dès que la Chine a décidé de mettre le Vietnam sur la liste pour relancer à titre expérimental le tourisme de groupe à partir du 15 mars 2023.

Selon les entreprises de la ville, davantage de groupes de touristes chinois arriveront dans la ville ce mois-ci et le mois d’avril sera la période de pointe marquant le retour des touristes chinois au Vietnam.

Au contraire, le nombre de touristes vietnamiens réservant des circuits en Chine augmentera également, contribuant à stimuler la demande sur les marchés touristiques des deux pays dans les années à venir.

Les prévisions sont basées sur l'énorme demande touristique des touristes chinois après environ trois ans de perturbations dues à la pandémie de COVID-19 et au fait que le Vietnam est l'une des destinations préférées des touristes chinois.

De plus, les entreprises vietnamiennes ont développé des produits et services de haute qualité et orientés vers des segments touristiques spécifiques.

Le service municipal du Tourisme vient de se coordonner avec le Comité populaire de la ville de Zhangjiajie de la province chinoise du Hunan, et la société par actions Vietnam Global International Travel Group pour organiser une conférence de promotion du tourisme dans la ville de Zhangjiajie.

Wang Tao, vice-président du Comité populaire de la ville de Zhangjiajie, a déclaré que les activités de promotion du tourisme sont importantes en ce moment pour rétablir l’industrie sans fumée des deux pays

Mme Bui Thi Ngoc Hieu, directrice adjointe du service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que la Chine était l'un des marchés clés pour le secteur touristique de la ville. Avant la pandémie de COVID-19, la Chine se classait au troisième rang des visiteurs internationaux à Ho Chi Minh Ville, avec 1,2 million d'arrivées en 2019, soit 20% du nombre total de touristes chinois au Vietnam.

En particulier, au cours des trois premiers mois de 2023, le nombre de touristes chinois à Ho Chi Minh-Ville a atteint environ 49.000.

Pendant ce temps, à la suite de la décision de la Chine de rouvrir le tourisme, le consulat général de Chine à Ho Chi Minh Ville a commencé à accepter les demandes de visa touristique pour les groupes et les touristes individuels.

Les voyageurs en Chine doivent présenter un certificat de deux doses de vaccin anti-COVID-19 et des tests rapides avant leur départ. -VNA