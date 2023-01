Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Service municipal du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville a tenu le 10 janvier une conférence pour annoncer son plan de travail pour 2023, avec l’accent mis sur l’amélioration de la qualité et la diversification des produits, la stimulation de la demande touristique et l’application de la technologie numérique.



Plus précisément, en 2023, le secteur du tourisme de la ville vise 5 millions d’arrivées internationales, 35 millions de visiteurs nationaux, et environ 160.000 milliards de dôngs (6,8 millions de dollars) de recettes.



Pour atteindre ces objectifs, le secteur suivra de près la stratégie de développement du tourisme de Hô Chi Minh-Ville d’ici 2030, en étudiant, donnant des consultations et élaborant des politiques, des mécanismes de soutien et d’encouragement à l’investissement dans le développement du secteur.



Nguyen Thi Anh Hoa, directrice dudit Service, a déclaré que le secteur compléterait ses programmes touristiques et travaillerait avec les entreprises et les agences pour développer un ensemble de produits typiques de la ville.

En outre, la priorité sera accordée à l'application de technologies de l'information, à la coopération nationale et au développement des ressources humaines, a-t-elle ajouté.



Nguyen Trung Khanh, directeur général de l’Administration nationale du tourisme, a déclaré que l’année 2023 devrait apporter à la fois des opportunités et des défis liés à l’économie, à la politique et au marché mondial. Par conséquent, les objectifs touristiques de la ville sont ambitieux, mais également réalisables.



En 2022, les arrivées internationales à Hô Chi Minh-Ville sont estimées à plus de 3,46 millions, soit une augmentation de 100% par rapport à la même période de 2021, atteignant 99% du plan annuel. La ville a également accueilli 31 millions de touristes nationaux, en hausse de 234,1% en rythme annuel. -VNA