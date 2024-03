Quang Ninh (VNA) - Réputée pour ses paysages variés et époustouflants, la province de Quang Ninh (Nord) dispose également d’un patrimoine culturel et historique remarquable. La diversité culturelle de ses communautés ethniques et leurs traditions historiques sont désormais l’un de ses atouts touristiques majeurs.

Située à 60km de la ville de Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh, la commune de Ky Thuong regorge d’atouts touristiques. La réserve naturelle de Dông Son et la présence de nombreuses minorités ethniques ravissent les visiteurs amoureux de nature et d’authenticité. À leur arrivée, les visiteurs peuvent s’adonner à des activités de plein air, notamment du kayak, des promenades et des randonnées.

En venant dans la zone touristique de la ferme Ky Thuong Am Vap, commune de Ky Thuong, les visiteurs peuvent non seulement s'immerger dans la nature verdoyante des montagnes et des forêts, mais aussi découvrir les caractéristiques culturelles du groupe ethnique Dao et déguster les plats issus des produits agricoles locaux cultivés et élevés par les habitants eux-même.

La ferme Ky Thuong Am Vap Farm est conçue avec des maisons en bois sur pilotis, couvrant une superficie de près de 2.000 m² et proposant des services de restauration, de repos et de divertissement.

Des touristes font du kayak. Photo: nhandan.vn



La réserve culturelle de Dao Thanh Y dans la commune de Bang Ca est l'une des destinations touristiques culturelles attrayantes de la ville d'Ha Long. Cet endroit préserve les valeurs culturelles uniques du groupe ethnique Dao Thanh Y et est un lieu d'activités culturelles communautaires pour diffuser la beauté culturelle des Dao.

Ambitionnant de promouvoir le développement du tourisme de manière professionnelle, le district de Binh Liêu a collaboré avec les professionnels du secteur pour préserver les valeurs culturelles des minorités ethniques Tày, Dao et San Chi. Le développement du tourisme communautaire à Binh Liêu a contribué à faire connaître la culture typique des minorités ethniques aux touristes, mais aussi à améliorer l’économie et les conditions de vie des habitants.

Parmi les quatre piliers du tourisme de Quang Ninh, le tourisme communautaire et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles jouent un rôle très important, contribuant au développement socio-économique dans les zones reculées et en difficulté, à la préservation et la promotion des valeurs culturelles des minorités ethniques.



La province de Quang Ninh procède actuellement à titre expérimental à la préservation et à la promotion des valeurs de l’identité culturelle de quatre villages de minorités ethniques liées au développement du tourisme communautaire dans les zones montagneuses pour la période 2023 - 2025.

Quatre villages de minorités ethniques ont été choisis : Po Hèn des Dao dans la commune de Hai Son (ville de Mong Cai), Ban Cau des Tày dans la commune de Luc Hôn (district de Binh Liêu), Vong Tre des San Diu dans la commune de Binh Dân (district de Vân Dôn) et Luc Ngù des San Chi dans la commune de Huc Dông (district de Binh Liêu).

Par ailleurs, l’édification, la préservation et l’enrichissement des valeurs de l’identité culturelle des ethnies minoritaires visent également le développement du tourisme communautaire en zone montagneuse, l’édification de modèles exemplaires et de modèles avancés de la Nouvelle ruralité, en particulier en aidant les gens issus des ethnies minoritaires à améliorer leurs revenus et à raccourcir l’écart de développement entre les régions. -VNA