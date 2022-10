Lai Châu (VNA) – Si Thâu Chai est un hameau de la commune de Hô Thâu, dans la province de Lai Châu (Nord). Culminant à 1.400 mètres d’altitude, ce site a su tirer parti de ses atouts, dont son paysage naturel à couper le souffle, son climat tempéré, son air pur et les coutumes des habitants pour se lancer dans le tourisme communautaire.

La porte d'entrée du hameau de tourisme communautaire Si Thâu Chai. Photo: VOV



À ce jour, le hameau héberge 62 foyers pour 308 habitants qui sont tous Dao. C’est une destination attrayante pour les touristes vietnamiens et étrangers. C’est en 2016 que Si Thâu Chai a été inscrit dans la liste des hameaux de tourisme communautaire de la province de Lai Châu. Phàn A Pao, un habitant, s’est lancé dans ce secteur en ouvrant son propre gîte.

“Notre hameau a déjà 12 familles qui proposent des chambres d’hôte. Six autres familles sont en train de se préparer à accueillir les touristes. Mon gîte a ouvert ses portes en 2018 avec une capacité d’accueil de dix clients. Comme le nombre de touristes a augmenté, j’ai dû augmenter sa superficie pour pouvoir accueillir 50 personnes. Le hameau propose un service de vol en parapente qui coûte 1,2 million de dôngs pour 20 minutes. La haute saison touristique a lieu du troisième mois lunaire jusqu’au Têt. Les touristes étrangers sont essentiellement anglais et sud-coréens”, dit-il.

Si Thâu Chai est un véritable havre de paix et de sérénité. Sur place, les touristes peuvent profiter du calme, de la verdure luxuriante et de la propreté de l’environnement. Les chemins dans le hameau sont tous dallés de pierre et bordés de jardins de rosiers, d’orchidées, de pêchers, de pruniers et de poiriers, mais aussi de murs en pierre et de statues d’hommes et d’animaux domestiques très amusantes. Les habitants locaux ont érigé ensemble des esplanades et des petites cabanes pour permettre aux visiteurs d’admirer le paysage et de faire des photos.

“Si Thâu Chai est très beau et ses habitants sont très hospitaliers. Les gîtes sont très propres et leurs services sont excellents. Les spécialités culinaires locales sont vraiment délicieuses. Je suis très contente de venir ici. Je reviendrai, c’est certain”, dit Nguyên Thi Huê Chi, une touriste de Hanoi.

Une maison traditionnelle faite en terre battue des Daos locaux. Photo: danviet



Concernant le patrimoine des Dao locaux, les touristes peuvent visiter leurs maisons traditionnelles faites en terre battue, s’immerger dans leurs fêtes originales et découvrir leurs métiers artisanaux. Celles et ceux qui aiment les sensations fortes peuvent aussi sillonner les sentiers en quad ou pratiquer l’escalade et le parapente pour admirer la vue panoramique sur la vallée de Tam Duong.

“Chez nous, les touristes peuvent découvrir notre culture, notre cuisine et notre vie quotidienne en allant travailler avec les habitants. Notre troupe artistique est prête à présenter les numéros de chants et de danses. Le soir, tout le monde danse autour du feu pour nouer des liens entre les touristes et les hôtes. Nous accueillons un plus grand nombre de visiteurs lors des week-ends”, confie Lù Van Pao, propriétaire d’un gîte à Si Thâu Chai.

Depuis 2015, le sentier battu qui mène vers Sin Thâu Chai a été élargi et asphalté pour faciliter le déplacement des touristes. Les autorités locales accordent un grand soutien aux habitants du hameau afin de développer le tourisme.

“Nous avons chargé les responsables du hameau d’assurer la répartition. Par exemple, les gîtes qui ont des clients vont acheter les denrées alimentaires produites par les autres gîtes qui n’ont pas de clients. Ça permet à chaque gîte d’avoir un revenu. Chaque foyer bénéficie de soutiens financiers d’un montant total de 65 millions de dôngs donnés par les autorités du district et de la commune pour créer son propre gîte. Les habitants ont aussi reçu des plants et de l’engrais pour se lancer dans la fruiticulture. Après cinq ans, on compte aujourd’hui 5 hectares de pêchers et 5 hectares de poiriers. Le niveau de vie des habitants locaux s’est nettement amélioré”, indique Tân Thi Nhân, vice-présidente du comité populaire de la commune de Hô Thâu.

Chaque fête du hameau Si Thâu Chai doit être accompagnée d’un concours international de parapente. Il s’agit de l’ambition des autorités locales qui sont en train de travailler étroitement avec les clubs de parapente. Le but est de faire de Si Thâu Chai un haut lieu du tourisme communautaire. – VOV/VNA