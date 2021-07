Une rizière en terrasses à Pu Luong, Thanh Hoa. Photo : VietnamPlus

Situé dans la province de Thanh Hoa (Centre), Pu Luong est réputé comme une destination idéale pour les randonneurs et les voyageurs à petit budget en raison de son isolement et de ses paysages fantastiques de rizières en terrasses et de forêts. Pu Luong, en langue Thai, signifie "le mont le plus haut de la région".

À près de 130 km au nord-ouest de la ville de Thanh Hoa, province éponyme du Centre, et à 190 km au sud de Hanoï, Pu Luong est situé à cheval sur les districts de Ba Thuoc et Quan Hoa où vivent des membres des ethnies Muong et Thai. Cette destination est proche de plusieurs attractions touristiques prisées des districts de Mai Chau, Tan Lac et Lac Son de la province de Hoa Binh, offrant aux explorateurs plusieurs options d'aventures passionnantes.

Pu Luong jaunir pendant la saison du riz mûr.

La meilleure saison pour s’y rendre est vers la fin du mois de mai et en juin. En été, les températures sont agréables grâce à son relief. C’est à ce moment que commence une nouvelle saison de riz. Les rizières en terrasses vertes s’étendent à perte de vue. Les visiteurs admirent les paysages paisibles et poétiques des champs qui s’étendent à travers montagnes et forêts.

En particulier, le milieu de l'été est également un bon moment pour aller à Pu Luong car il est situé dans une zone calcaire de basse terre, avec de nombreuses forêts tropicales et peu d'habitants, ce qui rend son climat assez agréable même pendant les journées chaudes.

Les mois de septembre et octobre conviennent également pour visiter Pu Luong. Les champs en terrasses à côté des collines sont alors de couleur jaune vif, le rendant encore plus spectaculaire. Durant cette période, Pu Luong est surnommé « un paradis au milieu de la jungle», attirant de nombreux touristes pour profiter du paysage des rizières en train de mûrir.

Une piscine à débordement à Pu Luong. Photo: Puluong Eco-Garden

À Pu Luong, la fatigue disparaît et les voyageurs sont immergés dans le train de vie paisible de la population locale. Paysages préservés, températures agréables et calme absolu, l’endroit est idéal pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. Avec l’hospitalité des habitants, les visiteurs pourront aussi se plonger dans un espace culturel authentique des Muong et Thai.

Au deuxième mois lunaire, de nombreuses personnes affluent au sommet de Pu Luong pour récolter des pousses de bambou sauvages au goût amer qui sont servies dans divers plats locaux uniques, du plus simple au plus difficile. Le plus simple, les pousses de bambou bouillies servies avec une sauce au piment, est également le régal le plus populaire que des habitants utilisent pour accueillir leurs invités.

Bien différente de l'agitation de la vie urbaine, une journée à Pu Luong commence par le chant des oiseaux et des ruisseaux qui serpentent à travers les collines basses, et la vue pittoresque des montagnes recouvertes d'une couche de brouillard pelucheux. C'est vraiment une excellente escapade pour ceux qui veulent passer du temps de qualité sans les distractions de la vie moderne.

A Pu Luong, les voyageurs peuvent séjourner dans des maisons sur pilotis spacieuses et aérées. Ou bien, choisir les zones de villégiature de luxe comme Puluong Retreat, Puluong Natura bungalow, Puluong Eco-garden, Puluong OhayO…, qui offrent une combinaison d'architecture locale et d'éléments modernes.

Des visiteurs explorent les cascades de Hieu à Pu Luong.

Ici, le tourisme communautaire s’est fortement développé. Le soir, assis autour d’un feu de bois, les visiteurs sont invités à déguster des plats délicieux tels que « com lam » (riz gluant cuit dans des tubes de jeune bambou), salade aux fleurs de bananier ou encore potage amer aux légumes... Que de moments inoubliables ! Ils pourront également siroter de l’alcool de riz à l’aide de tiges de bambou, aux côtés des habitants locaux.

Pu Luong à la nature sauvage contient encore beaucoup de choses intéressantes à explorer pendant les prochains voyages à cette destination. Avec des privilèges de la nature, la zone touristique communautaire de Pu Luong est d’ores et déjà une escale idéale pour les touristes dans le futur. /. Hong Le (Vietnam+)