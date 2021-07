Thanh Hoa (VNA) – Le tourisme communautaire se développe sur les marges de la Réserve naturelle de Pù Luông, province de Thanh Hoa (Centre). Nature sauvage et paysages pittoresques, il s’agit définitivement d’un endroit à ne pas rater.

Des champs en terrasses à côté des collines sont alors de couleur jaune vif. Photo : CVN

À environ 130 km au nord-ouest de la ville de Thanh Hoa, Pù Luông est située à cheval sur les districts de Ba Thuoc et Quan Hoa où est peuplée d’ethnies Muong et Thai. Pù Luông, en langue Thai, signifie "le mont le plus haut de la région".À Pù Luông, la fatigue disparaît et les voyageurs sont immergés dans le train de vie paisible de la population locale. Paysages préservés, températures agréables et calme absolu, l’endroit est idéal pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. Avec l’hospitalité des habitants, les visiteurs pourront aussi se plonger dans un espace culturel authentique des Muong et Thai.La meilleure saison pour s’y rendre est en juin. En été, les températures demeurent agréables grâce à son relief. C’est à ce moment que commence la saison du riz mûr. Les rizières en terrasses s’étendent à perte de vue comme des couches de couleurs jaunes et vertes alternées et se succèdent jusqu’à l’horizon. Les visiteurs admirent les paysages paisibles et poétiques des champs dorés qui s’étendent à travers montagnes et forêts.Les mois de septembre et octobre conviennent également pour visiter Pù Luông. Les champs en terrasses à côté des collines sont alors de couleur jaune vif.Après une journée de vadrouille, les voyageurs séjourneront dans des maisons sur pilotis spacieuses et aérées. Ou bien, choisir les zones de villégiature de luxe comme Puluong Retreat, Puluong Natura bungalow, Puluong Eco-garden, Puluong OhayO....Ici, le tourisme communautaire s’est fortement développé. Le soir, assis autour d’un feu de bois, les visiteurs sont invités à déguster des plats délicieux tels que com lam (riz gluant cuit dans des tubes de jeune bambou), salade aux fleurs de bananier ou encore potage amer aux légumes... Que de moments inoubliables ! Ils pourront également siroter à l’aide de tiges de bambou creuses de l’alcool de riz et admirer les danses et chants traditionnels interprétés par de jeunes femmes Thai.