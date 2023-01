Des invités participent au programme célébrant le Têt traditionnel en Suisse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Suisse a organisé un programme célébrant le Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) le 22 janvier, soit le premier jour du premier mois lunaire, avec la participation d’étudiants, de stagiaires et de Vietnamiens vivant dans ce pays européen.



S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Suisse Phung The Long a déclaré que les relations vietnamo-suisse ne cessaient d’être consolidées et développées.



Le commerce bilatéral a atteint 2,3 milliards de dollars l’année dernière, en hausse d’environ 2% sur un an, et le Vietnam a affiché un excédent commercial. Le pays est désormais le troisième partenaire économique de la Suisse en Asie du Sud-Est.



Les deux pays poursuivent les négociations en vue de la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange regroupant la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, a-t-il ajouté.



À cette occasion, le diplomate a souhaité à la communauté vietnamienne en Suisse une nouvelle année de bonne santé, de bonheur et de succès.



Le même jour, une délégation de l’ambassade du Vietnam et de l’Association des Vietnamiens en République tchèque s’est rendu visite et a adressé leurs vœux de nouvelle année aux Vietnamiens au centre commercial Sapa à Prague, le plus grand centre commercial des Vietnamiens en République tchèque.

L’ambassadeur Thai Xuân Dung les a encouragés à surmonter les difficultés causées par le conflit Russie-Ukraine, la crise énergétique et l’inflation.

Le diplomate s’est ensuite rendu à la pagode Vinh Nghiêm, située au Centre commercial Sapa à Prague afin de prier pour une bonne année pour la diaspora vietnamienne dans ce pays.- VNA