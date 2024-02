Confection des gâteaux « Chung ». Photo : VNA

Hanoï, 8 février (VNA) - Les Vietnamiens vivant à l'étranger célèbrent le Nouvel An lunaire (Têt), la fête traditionnelle la plus importante du peuple vietnamien.Dang Huy Quyet, propriétaire d'un restaurant vendant du « Pho » (soupe de nouilles) – l'un des plats traditionnels du Vietnam – à Tokyo, et ses employés ont préparé 70 cadeaux du Têt, dont des gâteaux « Chung » et du « Gio » (pâte de porc cuite à la vapeur). à donner aux étudiants vietnamiens vivant dans son quartier.Dang Huy Quyet a déclaré qu'ayant vécu à Tokyo pendant 15 ans, il comprend les difficultés auxquelles les expatriés vietnamiens sont généralement confrontés et leur nostalgie du pays lors des célébrations traditionnelles comme le Têt. Il a dit qu'il espérait leur apporter une ambiance du Têt.Parallèlement, un événement visant à honorer la beauté de la langue vietnamienne a eu lieu à Vientiane, au Laos, le 7 février.Des œuvres musicales et poétiques ont été présentées lors de l'événement, aidant la communauté vietnamienne du Laos et de Thaïlande, ainsi que les Laotiens parlant vietnamien à ressentir la beauté de la langue vietnamienne, à l'utiliser et à la préserver davantage.Les participants ont pu notamment écouter des chansons et des poèmes sur le président Hô Chi Minh, le pays et le peuple vietnamien, ainsi que sur l'amitié Laos-Vietnam.Les étudiants vietnamiens de l'Institut national de langue russe Pouchkine à Moscou ont organisé un événement pour célébrer le Têt.Au cours de l'événement, ils ont parlé aux participants internationaux des rituels du Têt, de la nourriture, des jeux et des vœux adressés à cette occasion.L'événement visait à promouvoir en Russie l'image du Vietnam et de sa culture.- VNA