Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse ont quitté mardi soir 30 janvier Hanoi, achevant avec succès leur visite d’État au Vietnam à l’invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.

Dà Nang espère rejoindre les provinces du Laos, y compris la province de Champassak, pour poursuivre et cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale e et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao, a déclaré le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang Hô Ky Minh.