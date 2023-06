Le taux d'inflation du Laos baisse en juin. Photo : VNA

Vientiane, 29 juin (VNA) - Le Laos a vu son taux d'inflation chuter de 38,86% en mai à 28,64% en juin, selon le Bureau des statistiques du Laos.La dépréciation de la monnaie nationale, le kip, est l'un des principaux facteurs d'inflation, ce qui rend difficile pour le gouvernement lao de freiner la hausse du coût des biens et services.En juin, le coût de la catégorie des aliments et des boissons non alcoolisées a augmenté de 42,73 % en glissement annuel, tandis que les coûts de transport ont augmenté de 10,96 %.Les coûts des services éducatifs, postaux et des événements/divertissements ont le moins augmenté avec des taux de 0,2 %, 0,44 % et 0,5 % respectivement.La banque centrale du Laos (BOL) - a récemment mis en place une politique visant à stimuler l'économie et à augmenter la valeur du kip. Dans le cadre de cette politique, la BOL permet aux banques commerciales une plus grande flexibilité dans la fixation des taux de change sur la base du taux de référence quotidien qu'elle fixe, réduisant ainsi l'écart entre le taux officiel du marché et le taux informel.Bien que le taux d'inflation dans le pays soit encore élevé, son économie au cours des six premiers mois de 2023 a enregistré une croissance de 4,8%, a déclaré le ministre lao de la Planification et de l'Investissement, Khamjane Vongphosy, ajoutant que le secteur des services, en particulier les activités de gros et de détail, le tourisme, et les transports sont un des principaux moteurs de la croissance économique.- VNA