Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon la Sécurité sociale du Vietnam (VSS), fin mai 2022, le pays comptait plus de 16,7 millions de personnes ayant souscrit à l'assurance sociale et à l'assurance-chômage, ce qui représente 33,81% de la population active, soit 507.000 personnes de plus en variation annuelle.

D'ici la fin de l'année, plus de 2,44 millions de personnes de plus seront affiliées à l'assurance sociale (plus de 1,46 million à l'assurance sociale obligatoire, près de 980.000 à l'assurance sociale volontaire).

La VSS s’intéressera particulièrement à l'augmentation du nombre de personnes participant à l'assurance sociale volontaire et continuera de mener sa réforme administrative et l'application des technologies de l'information dans ses activités de gestion et d'administration. -VNA