Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le taux de pauvreté multidimensionnelle au Vietnam diminuera à 2,93% en 2023, soit une baisse de 1,1 point de pourcentage par rapport à l'année dernière, selon le dernier rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme cible national de réduction durable de la pauvreté.



Le taux de ménages défavorisés dans les districts pauvres et les zones de minorités ethniques diminuera également de 5,62 et 3,2 points de pourcentage pour atteindre respectivement 33 % et 17,82 % d'ici la fin de cette année.



Auparavant, l'Assemblée nationale et le gouvernement avaient fixé pour objectif de réduire de 4 à 5 points de pourcentage le taux de ménages pauvres dans les 74 districts pauvres.



D'ici la fin de cette année, neuf communes supplémentaires devraient être retirées de la liste des communes particulièrement défavorisées.



Le rapport du gouvernement indique que les documents guidant la mise en œuvre du programme cible national de réduction durable de la pauvreté et traitant des difficultés et obstacles au cours du processus de mise en œuvre ont été publiés rapidement, posant ainsi le cadre juridique pour ce travail.



Cependant, des défis subsistent en matière d’allocation des fonds en 2023 et de coordination entre les ministères, les agences et les localités.



Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a déclaré que la réduction de la pauvreté se heurtait à des difficultés en raison du manque de personnel et d'application insuffisante des technologies de l'information, ce qui entraîne des limitations dans la collecte de données, les rapports et le processus de prise de décision.

D’ici la fin de l’année, le gouvernement a demandé de promouvoir la sensibilisation sur la réduction de la pauvreté, la mise en œuvre des mouvements d'éradication de la pauvreté et de perfectionner les mécanismes et politiques en la matière.

Le ministère du Plan et de l'Investissement est chargé de recueillir les pétitions et les plaintes liées aux politiques et aux lois sur la réduction de la pauvreté, de consulter et de coordonner les ministères et agences concernés pour proposer aux autorités compétentes des mesures pour y remédier.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a été chargé d'élaborer un projet d'orientation pour le développement de l'enseignement professionnel dans les zones pauvres et défavorisées et de compléter la connexion entre la base de données sur la réduction de la pauvreté et la base de données nationale sur la population.



En 2023, près de 12 700 milliards de dongs (520,7 millions de dollars) en provenance du budget de l’Etat ont été répartis au service de la mise en œuvre de sept projets du Programme cible national de réduction durable de la pauvreté. Au 31 décembre, 94,67% des fonds d'investissement au développement auront été décaissés. -VNA