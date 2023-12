Vue de la conférence de l’Office national pour la réduction de la pauvreté, à Hanoi, le 28 décembre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – L’Office national pour la réduction de la pauvreté a fait savoir dans un rapport que le taux de pauvreté multidimensionnelle s’est réduit à 2,93% fin 2023, soit une baisse de 1,1 point de pourcentage.



Le taux de pauvreté dans les districts pauvres a diminué de 5,62 points de pourcentage, à environ 33 %, et celui dans les zones de minorités ethniques a régressé à 17,82%, atteignant ainsi les objectifs fixés par l’Assemblée nationale et le gouvernement.



S’exprimant lors de la conférence de fin d’année dudit office, jeudi 28 décembre à Hanoi, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, a déclaré que 2024 sera une année cruciale pour atteindre les objectifs fixés par le Programme cible national de réduction de la pauvreté pour la période 2021-2025.