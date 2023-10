Hanoi, 3 octobre (VNA) – L’ Administration météorologique et hydrologique du Vietnam (VNMHA) a lancé mardi 3 octobre à Hanoi un système d’alerte précoce aux orages, pluies et inondations.

La prévention et le contrôle des incidents et des catastrophes naturelles ont toujours été définis comme l’une des principales tâches importantes. Photo: VNA

Ce dispositif entièrement automatique peut rassembler les différents types de données à partir des systèmes de surveillance météorologique et qui, ensuite, archive et traite ces informations selon les besoins. Son application vise à fournir des informations précoces pour aider la prévision des orages, éclairs et pluies diluviennes au service de l’alerte aux communautés pour faire face à l’éventualité des phénomènes hydrométéorologiques dangereux.

Le lancement du système d’alerte précoce aux orages, pluies et inondations a eu lieu lors d’une cérémonie célébrant la 78e Journée traditionnelle du secteur de l’hydrométéorologie du Vietnam (3 octobre 1945-2023).

S’adressant à la cérémonie, le directeur général de la VNMHA, Trân Hông Thai, a passé en revue le processus de 78 ans de construction et d’accompagnement du secteur sous le leadership du Parti, la gestion du gouvernement et la direction du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Le secteur s’est rénové, s’est modernisé, a appliqué des progrès scientifiques et techniques dans ses activités de surveillance, de prévision et d’information, apportant une contribution importante à la prévention, à la réponse et à l’atténuation des catastrophes naturelles et au maintien de la défense et de la sécurité du pays, a-t-il souligné.

Saluant les efforts et les réalisations du secteur, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Lê Công Thành, a exhorté le secteur à continuer de promouvoir son rôle et sa créativité, répondant aux exigences de développement dans la période de transformation numérique du pays.

A cette occasion, la VNMHA et la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) ont signé un accord de coopération, axé sur l’élaboration et la mise en œuvre de la régmentation sur les activités hydrométéorologiques, l’amélioration des prévisions météorologiques dans les zones d’exploitation et de contrôle aériens, et l’établissement d’un mécanisme de communication et de soutien d’urgence en cas de catastrophes naturelles dangereuses. – VNA