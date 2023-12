Les trois présidents de l'AN du Camboge, du Vietnam et du Laos. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV) a été couronné de succès, créant une base solide pour que les parties continuent à promouvoir de bonnes relations entre ces trois pays d'Indochine, a déclaré Sounthone Xayachak, vice-présidente de l'Assemblée nationale lao, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).

Le premier Sommet parlementaire CLV s'est clôturé le 6 décembre à Vientiane, au Laos. L'événement a adopté une Déclaration commune sur le renforcement du rôle parlementaire dans la promotion d'une coopération intégrale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Cela réaffirme l'engagement des trois pays à élargir et à approfondir davantage leurs relations de coopération et de partenariat parlementaire pour protéger la coopération étroite et mutuellement bénéfique entre les législatifs du CLV, et à favoriser la coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture et de l'économie.

Mme Sounthone Xayachak a affirmé que le succès le plus remarquable de ce sommet était la coprésidence des présidents des Assemblées nationales (AN) des trois pays pour la première fois.

Les parties ont examiné les résultats de la coopération entre les trois AN récemment et ont proposé des orientations pour la coopération future afin de promouvoir des relations parlementaires entre les trois pays au même niveau que la coopération trilatérale entre les Partis et les gouvernements.

Ils ont évalué les résultats accomplis par les parties et sont convenus de promouvoir la coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture et de l'économie pour le développement des trois pays.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale lao, Sounthone Xayachak. Photo: VNA



Le sommet a également abordé les questions sur lesquelles les parties devraient continuer à travailler ensemble pour résoudre, notamment la construction d'infrastructures de connexion entre les trois pays, l'attraction des investissements dans et hors du pays de la région pour développer le Triangle de développement, et l'attraction des touristes nationaux et étrangers grâce au modèle touristique commun "trois pays, une destination".

Lors du sommet, les dirigeants des AN des trois pays ont coopéré et discuté de toutes les questions de manière très ouverte.

Mme Sounthone Xayachak, vice-présidente de l'Assemblée nationale lao, a souligné que les relations de coopération étroites entre les peuples, ainsi qu'entre les AN des trois pays, contribueraient à cultiver et développer l'amitié traditionnelle entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam. -VNA