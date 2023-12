Hanoi (VNA) – Le Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon représentera une opportunité très importante de réinventer le partenariat entre le Japon et l’ASEAN pour les 50 prochaines années, a déclaré le président de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA) Tetsuya Watanabe.

Le président de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA) Tetsuya Watanabe estime que la coopération ASEAN-Japon a encore beaucoup de potentiel. Photo : VNA

Les principaux domaines de coopération tels que la coopération politique, la coopération économique, la coopération socio-culturelle ainsi que de nombreux nouveaux projets seront au menu, a-t-il fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à la veille du sommet prévu du 16 au 18 décembre à Tokyo, au Japon.Selon le professeur Tetsuya Watanabe, l’ASEAN est désormais le centre de la croissance mondiale. En outre, sur le plan politique, l’ASEAN apporte la paix, la stabilité et la prospérité à la région Indo-Pacifique. L’ASEAN joue donc un rôle important dans le monde.Forte d’une population relativement jeune, l’ASEAN est bien placée pour accélérer sa croissance économique alors que le Japon est doté d’une économie mature, soutenue par les ressources financières, les activités de recherche-développement et les technologies de pointe dans les domaines du numérique, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.Mais à mesure que le besoin de croissance se fait plus pressent dans l’ASEAN, les émissions de carbone continueront d’augmenter. Le défi consiste ainsi à maintenir la croissance tout en réduisant les émissions de carbone. C’est également un domaine dans lequel les deux parties peuvent renforcer leur coopération gagnant-gagnant, a-t-il expliqué.L’un des sujets importants du sommet commémoratif devrait être la coopération en matière de transition énergétique, qui est très importante tant pour le Japon que pour l’ASEAN, a indiqué le président de l’ERIA.Le concept de base de la coopération entre l’ASEAN et le Japon au cours des 50 prochaines années serait donc la co-innovation et la coopération équilibrée en tant que partenaires égaux, a-t-il relevé, ajoutant qu’il s’agit d’un message très important de ce sommet.Le professeur Tetsuya Watanabe a également évalué le Vietnam comme un pays et une économie émergente très importants pour les autres pays du monde. Le Japon et le Vietnam entretiennent d’excellentes relations amicales depuis des décennies et la promotion de la coopération bilatérale sera bénéfique pour les deux pays, pour l’ASEAN et pour le monde entier.Il a vu dans la transition énergétique, l’économie numérique, la décarbonisation, les véhicules électriques, la chaîne d’approvisionnement, l’automobile, l’électronique, et en particulier l’amélioration des transports publics les domaines de coopération potentiels entre le Vietnam et le Japon.Les deux pays ont convenu le 27 novembre dernier d’élever les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. – VNA