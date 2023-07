Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, a présidé à Hanoï le 3 juillet la sixième conférence destinée à faire le bilan de son travail au cours du premier semestre de 2023. Photo : VNA

Hanoï, 3 juillet (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, a présidé à Hanoï le 3 juillet la sixième conférence destinée à faire le bilan de son travail au cours du premier semestre de 2023 et à définir les priorités pour les six derniers mois de l’année.S’adressant à la conférence, le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a annoncé la décision du Bureau politique de nommer le président Vo Van Thuong pour rejoindre le Comité permanent de la Commission pour le mandat 2020-2025.Dans ses remarques, le leader du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a exhorté toute l'armée à rester prête et à préparer des plans en réponse aux défis de sécurité non traditionnels, et à participer à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles, ainsi qu'aux opérations de recherche et de sauvetage, en particulier lors de la prochaine saison des tempêtes.Il a également souligné que l'armée devrait améliorer la qualité de l'entraînement et des exercices, accroître sa préparation au combat et maintenir son rôle de noyau dans la construction d'une défense solide pour tous.Il faut assurer les services logistiques et les technologies, et propulser l'industrie de défense vers la modernité, tout en améliorant la qualité de l'intégration internationale et de la diplomatie de défense, a-t-il poursuivi.Concernant la construction du Parti dans l'armée, le secrétaire général du Parti a mis l'accent sur le développement d'un fort contingent de fonctionnaires qui ont la moralité, les talents et la réputation.Il a également appelé à une meilleure performance dans le travail de mobilisation de masse, en aidant les gens dans le développement socio-économique, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et des maladies, et en rejoignant la construction de la fondation politique dans les localités.Il est indispensable de surveiller de près les localités pour se coordonner avec les comités du Parti à tous les niveaux, les autorités locales et les forces de sécurité publique dans la construction de localités sûres et la prévention des «points chauds» et des cas compliqués, a-t-il déclaré.D'autres tâches comprenaient la préparation des grandes célébrations nationales en 2024 et la promotion du travail d'information afin que les habitants dans le pays et les amis internationaux comprennent mieux l'histoire de l'armée vietnamienne.Le leader du Parti a noté que les politiques et les directives de la Commission militaire centrale doivent être vulgarisées auprès de tous les officiers et soldats, et a appelé à des efforts plus importants dans l'armée pour accomplir toutes les tâches fixées pour le second semestre et toute l'année.Selon un rapport présenté lors de la réunion, au cours des six derniers mois, la Commission centrale du ministère, le ministère de la Défense et le Comité du Parti à tous les niveaux ont demandé à toute l'armée de rester unie et de surmonter les défis pour accomplir leurs tâches.L'armée a réalisé des performances exceptionnelles à la fois dans la défense et la production, a prouvé son rôle central dans la construction de la défense de tous et a servi de force principale dans la prévention et le contrôle des catastrophes, ainsi que dans les opérations de recherche et de sauvetage.L'intégration internationale et la diplomatie de défense ont été menées de manière active et flexible, indique le rapport, notant que l'armée a participé activement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, à l'aide humanitaire et aux secours après le tremblement de terre en Turquie, ce qui a été très apprécié par la communauté internationale.- VNA