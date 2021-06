Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos Thongloun Sisoulith et son épouse quittent le Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos Thongloun Sisoulith, son épouse et une délégation de haut rang du Laos ont quitté mardi après-midi 29 juin Hanoï, terminant avec succès leur visite d’amitié officielle au Vietnam, à l'invitation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et de son épouse, du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et de son épouse.

Dans le cadre de la visite, le dirigeant lao s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong ; a eu des entrevues avec le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, outre d’autres rencontres et activités.

A cette occasion, les deux parties ont publié la Ddéclaration commune Vietnam-Laos, affirmant que les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos constituaient un trésor commun inestimable des deux peuples, un élément pour assurer l'existence et le développement des deux pays.



Les deux parties ont convenu de renforcer les consultations étroites, de coopérer et de se soutenir lors des forums internationaux et régionaux, en particulier dans le cadre de la coopération de l'ASEAN, de la coopération de sous-région du Mékong, l'Organisation mondiale du commerce, le Dialogue Asie-Europe...



Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité ; d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; de régler les différends dans cette zone maritime par des moyens pacifiques.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith ont assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays.

A cette occasion, l’Agence vietnamienne d’information, en collaboration avec la Commission centrale des relations extérieures du Parti, l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, a organisé une exposition de photos : "Relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos".

L'épouse du secrétaire général du Parti et président du Laos, Naly Sisoulith, (Naly Sisoulith) et l'épouse du président vietnamien, Tran Nguyet Thu, ont visité et étudie la broderie, la couture, la soie traditionnelle à la rue Hang Gai, à Hanoï. -VNA