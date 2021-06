Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, et son épouse sont arrivés lundi matin 28 juin à Hanoi, entamant les 28 et 29 juin sa visite d’amitié officielle au Vietnam.

Cette visite est effectuée sur invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et du président vietnamien, Nguyên Xuân Phuc.

Il s'agit de la première visite à l'étranger du dirigeant Thongloun Sisoulith en tant que secrétaire général du PPRL et président du Laos pour le mandat 2021-2026. C'est aussi la première fois depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) que le Vietnam accueille une délégation de haut niveau du Parti et de l'État lao.

La visite contribuera à réaffirmer la politique constante des deux pays qui consiste à accorder une importance particulière à la préservation et au développement continu de leur grande amitié, de leur solidarité spéciale et de leur coopération intégrale. Elle contribuera également à l’approfondissement de la confiance entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays dans le nouveau mandat.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith est arrivé au Vietnam . Photo: VNA

La cérémonie d’accueil du secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, se déroulera solennellement au Palais présidentiel à Hanoi, conformément aux rites les plus élevés destinés au chef de l'Etat.

Ensuite, le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong et le président vietnamien, Nguyên Xuân Phuc s’entretiendront avec le dirigeant lao.

Ils assiteront à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays. -VNA