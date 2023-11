Le sénateur canadien Victor Oh, l'ambassadeur Pham Vinh Quang et des cadres vietnamiens au siège du Sénat du Canada. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Le 7 novembre, le Sénat du Canada a organisé une cérémonie en l'honneur de l'ambassadeur vietnamien Pham Vinh Quang à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada.



Lors de la cérémonie, le sénateur Victor Oh, président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Vietnam, a adressé ses remerciements à l'ambassadeur vietnamien et a émis l'espoir qu'il apporterait une contribution positive au renforcement des relations diplomatiques, de la coopération et de l'amitié entre les deux pays.



Le sénateur Victor Oh a qualifié le Canada de pays qui soutient activement les objectifs de développement du Vietnam, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement durable. Il a particulièrement apprécié les échanges entre les deux peuples et les contributions de la communauté vietnamienne du Canada à l’enrichissement de la diversité culturelle de son pays.



Le sénateur canadien s’est en outre dit impressionné par le développement du Vietnam à travers ce dont il avait été témoin lors de sa visite et de sa participation au Forum économique de Hô Chi Minh-Ville.