Hanoi (VNA) - Ces dernières années, la valeur des exportations vietnamiennes de noix de cajou a toujours occupé la première place mondiale, avec une valeur annuelle d'environ 3 milliards de dollars.

Photo d'illustration : VNA

Considéré comme l'un des principaux producteurs mondiaux de noix de cajou, le Vietnam est confronté à de nombreuses opportunités et défis, en particulier dans un contexte de concurrence féroce du Cambodge et de plusieurs pays africains.



Cette concurrence acharnée pose également un problème considérable, car les pays dotés de vastes réserves foncières comme le Cambodge ainsi que les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est développent vigoureusement la culture et la transformation de la noix de cajou pour l'exportation.



Les experts affirment que le secteur de la noix de cajou du Vietnam a réalisé des progrès significatifs ces quatre dernières décennies.



Cependant, le Vietnam ne représente que 30 % de la chaîne de valeur mondiale de la noix de cajou, le reste appartenant aux distributeurs et aux entreprises internationales de torréfaction et de friture.



Ils suggèrent donc qu'il devrait y avoir une évolution vers une transformation en profondeur avec des produits diversifiés répondant aux divers besoins et préférences des consommateurs. - VNA