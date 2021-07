Photo d'illustration

Hanoi, 4 juillet (VNA) - Le bureau politique du Parti communiste vietnamien a donné son feu vert à l’application, à titre expérimental, du passeport vaccinal pour les touristes étrangers se rendant dans les lieux où l’épidémie de Covid-19 a été jugulée tels que l’île de Phu Quôc, dans la province méridionale de Kiên Giang.Le Centre d’information touristique de l’Administration nationale du Tourisme a publié une attestation de vaccination anti-Covid-19 à destination des touristes étrangers, sur le site https://travelpass.tourism.vn, fait savoir Hoàng Quôc Hoà, directeur adjoint dudit centre. Les touristes sont invités à remplir un formulaire avec leurs informations personnelles, leur dossier de vaccination et d’autres informations médicales. Ces informations seront vérifiées et le dossier sera validé ou non par les services compétents en fonction de sa conformité avec les règlementations en vigueur au Vietnam et les normes internationales.En octobre 2020, l’Administration nationale du Tourisme a mis en place l’application mobile «Vietnamsafetravel», qui propose notamment une carte touristique numérique constamment mise à jour, laquelle permet aux utilisateurs de trouver les établissements touristiques répondant aux normes de sécurité anti-Covid-19. Prochainement, le dispositif d’attestation de vaccination sera intégré à cette application.Pour pouvoir entrer sur le territoire vietnamien, les touristes devront disposer d’un dossier de vaccination validé par les services compétents vietnamiens à travers le dispositif d’attestation de vaccination. Durant leur séjour, ils devront utiliser l’application «Vietnamsafetravel» et effectuer le check-in à chacun des sites et des établissements touristiques qu’ils fréquenteront. - VOV/VNA