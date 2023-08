Toutefois, la mise en œuvre du règlement anti-déforestation de l'UE, approuvé par le Parlement européen le 29 juin, à partir du 30 décembre 2024 empêchera l'importation d'articles qui causent la déforestation et la dégradation des forêts, ce qui posera de nouvelles exigences sur le secteur vietnamien du café.

La gamme de produits couverts par le règlement anti-déforestation de l'UE comprend : le bétail, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le soja, le bois et certains produits dérivés, tels que le cuir, le chocolat, les pneus et les meubles.

Pour le secteur du café, les exportateurs doivent s'assurer qu'ils n'achètent pas de café provenant de terres déboisées ou dégradées s'ils veulent continuer à exporter vers l'UE.

Selon les statistiques du Centre du commerce international (ITC), l'UE est actuellement le plus grand marché mondial de consommation de café, représentant 47,9% des importations totales dans le monde.

L'UE est également le plus grand marché de café vietnamien. En 2022, les exportations de café du Vietnam vers ce marché ont atteint 689.049 tonnes, d'une valeur de près de 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 25,8% en volume et de 45,4% en valeur par rapport à 2021. Le nouveau règlement affectera directement les acteurs des chaînes d'approvisionnement de ce secteur.

Selon l'Association du café et du cacao du Vietnam, les informations de traçabilité sont les plus difficiles à obtenir pour les agriculteurs ayant des superficies fragmentées. Cependant, pour les entreprises menant à bien leurs investissements, le respect des normes vertes et durables est également une excellente occasion d'améliorer la valeur et la marque.