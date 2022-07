Hanoi (VNA) - Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung vient de signer une décision, effective le 5 juillet, sur la mise en œuvre de la Stratégie de développement statistique du Vietnam pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

La Stratégie de développement statistique du Vietnam pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045 prévoit neuf groupes de tâches et de solutions. Photo : VNA

En conséquence, neuf groupes de tâches et de solutions ont été définis, dont le perfectionnement des institutions ; la rénovation des modèles d’organisation ; le développement des ressources humaines; et la modernisation de la collecte, le traitement et l’administration des données.

Il est également important d’accroître la qualité et l’efficacité des activités de coopération internationale ; d’intensifier la recherche scientifique, l’innovation ; et de renforcer les travaux d’inspection et la mobilisation des sources financières.

Cnformément au plan, le secteur des statistiques appliquera la science des données pour exploiter les sources de données utilisées pour calculer l’indice des prix à la consommation des groupes de produits ; ainsi que la technologie du big data pour compiler des indicateurs statistiques au service des activités de gestion, entre autres.

La stratégie se concentre sur la modernisation du secteur des statistiques dans le sens de l’innovation, du développement rapide et de la structure organisationnelle. Il est également prévu de fournir des informations statistiques conformes aux normes internationales et de constituer un système national d’information statistique de qualité.

Le secteur des statistiques vise à atteindre un niveau de développement avancé dans l’ASEAN d’ici 2030 et à respecter les normes mondiales d’ici 2045.

Environ 85% des questionnaires papier seront remplacés par des questionnaires en ligne d’ici 2025 et ce chiffre passera à 95% d’ici 2030. Entre-temps, au moins 80% des produits statistiques seront fournis en temps opportun aux utilisateurs d’ici 2025.

Les données micro-statistiques devraient répondre à au moins 30% de la demande des utilisateurs nationaux et étrangers d’ici 2025, et 60% d’ici 2030. – VNA