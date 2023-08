Hanoi (VNA) - Le secteur de l’électricité vietnamienne a amplement la possibilité de se développer à l’avenir à mesure que la demande d’électricité augmente, une tendance qui devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie, selon des experts.

Le 8e Plan national de développement de l'électricité vise à maintenir la sécurité énergétique nationale en garantissant un approvisionnement suffisant pour un taux de croissance annuel du PIB prévu à 7,0% au cours de la période. Photo: EVN

Selon Phu Hung Securities JSC (PHS), le Vietnam a connu une forte croissance économique au cours des 20 dernières années, avec une croissance annuelle moyenne du PIB d’environ 13%.

L’énergie a été un facteur vital pour assurer une croissance économique soutenue au cours de la période, a déclaré PHS.

Selon les prévisions de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement (BAD) et de Fitch Solutions, la demande d’électricité au Vietnam va crescendo, parallèlement à la croissance économique. La demande devrait continuer à augmenter rapidement alors que l’économie du pays retrouve une dynamique de croissance de 6 à 8% par an dans les années à venir.

En outre, l’afflux d’investissements directs étrangers (IDE) résultant de la délocalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales est également un facteur clé soutenant le développement du secteur de l’énergie dans le pays.

Les analystes indiquent que l’ampleur des IDE est étroitement liée à l’expansion de l’économie vietnamienne d’hier à aujourd’hui, et la tendance de croissance des IDE à l’avenir profitera certainement au secteur de l’électricité, car près de 60% stock d’IDE est associée aux industries de fabrication et de transformation.

Le 8e Plan national de développement de l'électricité vise à augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique du pays entre 67,5 et 71,5% d'ici 2050. Photo: congthuong.vn

Au cours des deux dernières décennies, la production d’électricité du Vietnam a cru de plus de 11% par an, répondant à une hausse constante de la consommation d’électricité. Depuis 2019, la part des sources d’énergie renouvelables (solaire, éolienne et hydroélectrique) a rapidement augmenté, représentant plus de 48% de la production totale d’électricité en 2022.

Grâce à des politiques incitatives, notamment en matière de prix, le gouvernement vietnamien a réussi à élever le pays à une position de leader dans la région en termes de proportion d’énergies propres, dépassant de nombreux pays forts dans ce domaine, tels que la Chine, l’Australie, et la Thaïlande.

Les experts de PHS ont déclaré que l’énergie solaire et éolienne seront sans aucun doute les principales priorités du Vietnam pour répondre à la demande croissante de consommation d’électricité et atteindre l’objectif zéro carbone dans les décennies à venir.

Le 8e Plan national de développement de l’électricité (PDP8) fixe l’objectif de promouvoir les énergies renouvelables, visant à porter la part du renouvelable dans le mix énergétique du pays entre 67,5% et 71,5% d’ici 2050. – VNA