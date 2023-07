Hanoi (VNA) – Le secteur bancaire vietnamien continue d’attirer l’attention des investisseurs étrangers, démontrant la forte confiance des organisations internationales dans le potentiel de croissance du marché vietnamien.

Actuellement, la capitalisation boursière de SHB est d'environ 1,7 milliard de dollars, le principal actionnaire étant le groupe T&T. Photo: VNA

Les banques numériques attractives auprès des capitaux étrangers



Actuellement, la vague de numérisation des services financiers se répand largement dans toute l’Asie. Le Vietnam ne fait pas exception.



Selon DealStreetAsia (site d’information financière basé à Singapour), le 11 juillet, la banque numérique vietnamienne Timo - une filiale de la banque VPBank (Vietnam prosperity bank) - a réussi à mobiliser 10 millions de dollars supplémentaires des investisseurs qui avaient participé à l’apport de capitaux dans cette banque lors des cycles de financement en 2022.



Les données de CrunchBase (une plate-forme spécialisée dans le suivi et la fourniture d’informations sur les startups) montrent qu’en 2022, Timo avait réussi à lever 20 millions de dollars grâce à un cycle de financement Venture Round. Les investissements injectés dans Timo incluent Jungle Ventures, Kredivo Holdings, Phoenix Holdings, Granite Oak et Square Peg Capital.



La levée de fonds réussie de Timo en 2022 s’est déroulée dans le contexte d’essor fulgurant des services bancaires numériques en Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam. A cette époque, les utilisateurs vietnamiens utilisaient encore à la fois les services bancaires numériques et les services bancaires traditionnels, mais le nombre d’utilisateurs de la banque numérique a augmenté de 41% en un an. De plus, certaines banques traditionnelles ont aussi saisi cette opportunité pour chercher plus de soutien auprès des investisseurs étrangers.



Les capitaux étrangers affluent au Vietnam



En fin de semaine dernière, la Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB) a divulgué son plan de vente cette année de 20% de son capital social à un partenaire stratégique. La valeur attendue de l’accord pourrait varier de 2 milliards à 2,2 milliards de dollars, selon une source de Reuters. La finalisation de l’accord aura lieu plus tard cette année ou au début de 2024 et nécessite l’approbation de la Banque d’État du Vietnam.



Les noms des parties impliquées restent confidentiels, mais une source a déclaré que plusieurs investisseurs potentiels de Corée du Sud et du Japon ont eu il y a peu de temps des contacts avec SHB. Actuellement, la capitalisation boursière de SHB est d’environ 1,7 milliard de dollars, le principal actionnaire étant le groupe T&T.



Fin juin dernier, la compagnie générale de l’Assurance Saigon-Hanoi appartenant à l’écosystème T&T - SHB dont les parts de marché dans le domaine de l’assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) se classent au 9e rang au Vietnam a annoncé avoir signé un accord de cession de 75% du capital pour DB Insurance - l’une des principales compagnies d’assurance non-vie en Corée du Sud.



La semaine dernière, le Conseil d’administration de la Banque par actions commerciales d’Asie du Sud-Est (SeABank) a approuvé un projet de vente de près de 95 millions d’actions - soit 4,63% de son capital - à un fonds d’investissement norvégien (Norfund). SeABank devrait engranger plus de 1.200 milliards de dongs grâce à cette opération, soit 50,7 millions de dollars.



SeABank est actuellement l’une des rares banques commerciales par actions n’ayant pas d’actionnaires stratégiques étrangers. En 2018, son actionnaire stratégique étranger, le groupe Société Générale, a cédé l’intégralité de son capital à SeABank après une décennie de coopération.



Certaines autres banques telles que LPBank, BVBank, lors de leurs dernières assemblées générales des actionnaires, ont également révélé qu’elles recherchaient des investisseurs étrangers appropriés pour se développer ensemble. – CPV/VNA