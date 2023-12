Hanoi (VNA) – Les prêts non performants, la pression des provisions bancaires, les effets négatifs du marché sur la commercialisation des produits assurantiels et l’érosion des bénéfices posent des défis pour le secteur bancaire en 2024, ont estimé les experts.

Des clients dans une dans une salle de transaction de Vietinbank. Photo: VNA



Ces derniers temps, le secteur bancaire a pris des mesures pour constituer des provisions pour risques pour les dettes restructurées et réduire les encours de prêts aux domaines à risque, a rappelé l’économiste, le professeur associé-Docteur Dinh Trong Thinh.La circulaire n°02/2023/TT-NHNN de la Banque d’État fournissant des instructions à l’intention des établissements de crédit et des succursales des banques étrangères sur le rééchelonnement des dettes et la conservation de leurs catégories afin d’aider les emprunteurs en difficultés arrivera à expiration le 30 juin 2024, et là où le bât blesse, a-t-il indiqué.Après cette datte, les dettes rééchelonnées ne seront plus classées à partir des critères des catégories de dettes à risque plus élevé que réglementé, ce qui pourrait faire augmenter les créances douteuses, et obliger les banques à comptabiliser des niveaux suffisants de provisions, a-t-il expliqué.Alors que les banques sont tenues de couvrir les risques liés à leurs encours, la constitution des provisions leur donne du fil à retordre en 2024, a estimé les experts à la Vietnam Brokerage and Investment Banking (MBS).Si une banque n’a pas enregistré dans ses livres assez de provisions pour couvrir ses nouveaux prêts non performants, elle doit compenser le déficit de provisions en déduisant ce montant de ses fonds propres. Cela peut poser des problèmes aux banques qui ne détiennent pas de coussins de fonds propres suffisants au-delà des exigences minimales nécessaires à leur bon fonctionnement.Selon les chiffres actualisés jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 de la Banque d’Etat, les encours des prêts restructurés se sont chiffrés à 140.000 milliards de dôngs, soit 1,09% du total des crédits du système bancaire.Les états financiers du troisième trimestre de 2023 montrent que la plupart des banques ont enregistré une hausse des taux de créances douteuses par rapport au début de l’année, de 0,4% pour les banques commerciales publiques par actions et de 0,7% pour les autres banques commerciales.Les mauvaises créances ont bondi de 61% au troisième trimestre par rapport au précédent, à 196.755 milliards de dôngs. Les créances relevant des catégories 3, 4, 5 (créances à haut risque, créances douteuses, créances irrécouvrables) ont tous augmenté.En outre, MBS prévoit que la croissance du crédit pourait atteindrr 13% à 14% en 2024, avec une amélioration du ratio des revenus nets d’intérêts (NIM) grâce au maintien d’un environnement de taux d’intérêt bas. Cela aiderait ainsi les bénéfices après impôts de la plupart des banques à croître de 25,1% en 2024.Vietcombank Securities (VCBS) a elle tablé sur une hausse des bénéfices bancaires d’environ 10% en 2024 mais la croissance sera inégale entre les banques. Elle a prévu que la croissance du crédit en 2024 se maintiendra à 12% et restera sous la pression de l’économie ainsi que de la lente reprise du marché immobilier. – VNA