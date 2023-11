Kuala Lumpur, 14 novembre (VNA) – Le secteur agroalimentaire malaisien continue d'enregistrer une croissance malgré l'incertitude des marchés économiques mondiaux et nationaux, a déclaré le Premier ministre Anwar Ibrahim dans un discours de lancement de la Journée nationale des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs 2023.



Comme le rapporte le site local The Star, les propos lus par le vice-Premier ministre Fadillah Yusoff lors de l'événement du 11 novembre soulignent que le secteur a enregistré une contribution significative au produit intérieur brut (PIB) en 2022, qui s'élève à 173,9 milliards de RM (36,93 milliards de dollars) soit 11,5%.



Le Premier ministre Anwar Ibrahim, qui est également ministre des Finances, a déclaré que la dépendance à l'égard des aliments importés fait partie des défis à relever. En 2022, la dépendance envers les aliments importés a atteint 75,5 milliards de RM.



Il faut y remédier pour accroître le niveau de sécurité alimentaire de la Malaisie, a-t-il noté.



Selon le dirigeant, le secteur agroalimentaire a le potentiel de se développer et peut être le principal contributeur à l'économie nationale, la sécurité alimentaire étant mise en avant dans l'Agenda Budget Durable 2024 (Agenda Mampan Belanjawan 2024).- VNA

