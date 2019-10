Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président Bounnhang Vorachit a présenté ses félicitations au Vietnam l’occasion du 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos (30 octobre).

Photo: VNA

Dans sa lettre adressée au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le dirigeant lao a indiqué qu’il y a 70 ans, le Parti communiste indochinois, le prédécesseur du PCV et du PPRL, l’armée volontaire vietnamienne a été mise en place pour soutenir le Laos.Il s’agit d’un droit et de la décision la plus importante, ainsi que d’un facteur décisif de la victoire des révolutions des deux nations, reflétant de manière vivante l’alliance de combat de la solidarité spéciale Laos-Vietnam, a-t-il écrit.Des milliers de soldats volontaires vietnamiens ont combattu côte à côte avec l’armée et le peuple lao pour remporter d’éclatants exploits militaires pour l’oeuvre d’indépendance nationale et la prospérité de chaque pays.Le Parti, l’État et le peuple lao sont profondément reconnaissants au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens pour leur soutien précieux, opportun et efficace à l’oeuvre révolutionnaire lao dans le passé ainsi qu’au développement national à présent, a-t-il ajouté.Le secrétaire général et président lao a souhaité que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao soient éternelles. - VNA