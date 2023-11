Lors de la visite officielle en Turquie, dans la soirée du 29 novembre (heure locale), dans la capitale Ankara, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré le personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté des Vietnamiens en Turquie.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, participe à la 2e réunion des États parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) qui se déroule au siège de l'ONU à New York du 27 novembre au 1er décembre 2023.

Le Vietnam s’apprête à participer à d’importantes initiatives lors de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), qui s’est tenue du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành.

L'État et le peuple du Vietnam soutiennent fermement le peuple palestinien et s'unissent à lui dans sa juste lutte, a affirmé le président Vo Van Thuong.

Le président vietnamien Vo Van Thuong a reçu le 29 novembre le gouverneur de la préfecture de Fukuoka, Hattori Seitaro, et les dirigeants des préfectures japonaises de Nagasaki, Miyazaki, Saga et Kagoshima, dans le cadre de sa visite officielle en cours dans ce pays d'Asie de l'Est.