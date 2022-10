Hanoi (VNA) - Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a quitté Hanoi dimanche 23 octobre, concluant sa visite officielle de deux jours au Vietnam.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres visitant le temple de la Littérature, à Hanoi. Photo: VNA

Au cours de sa visite du 21 au 22 octobre, il a eu de nombreuses activités importantes, notamment déposer une gerbe et visiter le mausolée du Président Hô Chi Minh, rendre une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, s’entretenir avec le président Nguyên Xuân Phuc et rencontrer avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.Lors d’une réunion avec le secrétaire général de l’ONU, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a fait l’éloge de la visite de António Guterres à l’occasion du 45e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU, qui, selon lui, a une signification importante pour les relations entre le Vietnam et l’ONU.Le leader vietnamien a accordé une grande importance au rôle de l’ONU dans les affaires mondiales en tant que plus grande organisation mondiale opérant dans de multiples domaines, tels que le maintien de la paix, la sécurité, la coopération au développement et la promotion des droits de l’homme.Le Vietnam considère l’ONU comme un partenaire international important et une priorité dans la politique étrangère du pays, a-t-il déclaré.Lors des entretiens avec le président Nguyên Xuân Phuc, António Guterres a estimé que le Vietnam poursuit la mise en œuvre efficace des politiques macroéconomiques fondamentales, tout en protégeant l’environnement, en s’adaptant au changement climatique et en devenant un modèle de réussite pour les autres pays.Le secrétaire général a affirmé que l’ONU continuera à soutenir les priorités de développement du Vietnam et espère que le Vietnam continuera à contribuer aux affaires mondiales et en tant qu’hôte d’événements internationaux majeurs à l’avenir, en particulier sur la mer et l’océan.Le chef de l’Etat a souligné que le Vietnam est fermement attaché au multilatéralisme et soutient le rôle central de l’ONU dans la gouvernance mondiale et la coordination des efforts internationaux pour résoudre les problèmes communs.Le Vietnam est prêt à faire de son mieux pour les travaux communs de l’ONU, pour la paix, la sécurité et le développement durable dans le monde, a-t-il déclaré.Coprésidant une cérémonie pour marquer le 45e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU avec le président Nguyên Xuân Phuc à Hanoi le 21 octobre, António Guterres a déclaré que le Vietnam a une fois de plus l’opportunité d’être une locomotive du changement, d’assurer un avenir résilient au climat et de ne laisser personne de côté.Tout en louant la décision audacieuse du Vietnam d’accélérer son élimination du charbon, de relancer la révolution des énergies renouvelables et d’atteindre le zéro émission net d’ici 2050, il a déclaré que le pays a besoin de soutien pour accélérer cette transition et accélérer le verdissement de son économie.Lors de ses rencontres avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le secrétaire général de l’ONU a hautement apprécié le rôle et la voix du Vietnam sur la scène internationale et a affirmé son plein soutien aux principaux piliers de la politique de développement du Vietnam.Les dirigeants vietnamiens ont remercié l’ONU d’être aux côtés du Vietnam à chaque étape du développement. Pendant la période difficile de Covid-19 en particulier, le soutien de l’ONU a aidé le Vietnam à faire reculer la pandémie.Les deux parties ont également exprimé leur inquiétude quant aux impacts négatifs de la pandémie, du changement climatique, de la sécurité alimentaire et de l’inflation. Ils ont souligné la nécessité pour les pays du monde entier de s’unir pour relever ces défis.Ils ont également convenu de renforcer la coopération entre l’ASEAN et l’ONU, d’apprécier hautement le rôle de l’ASEAN et de s’efforcer de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de régler pacifiquement les différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.Au cours de la visite, le secrétaire général de l’ONU António Guterres et le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son ont coprésidé une rencontre avec des étudiants de l’Académie diplomatique du Vietnam sur l’innovation et la participation de la jeunesse pour un avenir durable et exclusif.Pendant son séjour à Hanoi, António Guterres a visité le temple de la Littérature, la cité impériale de Thang Long et le temple Ngoc Son.La visite de António Guterres est le quatrième voyage au Vietnam d’un secrétaire général de l’ONU. La visite a été un succès, contribuant à renforcer les relations entre l’ONU et le Vietnam, contribuant à promouvoir la paix, le développement durable, l’adaptation au changement climatique et les droits de l’homme dans le monde. – VNA