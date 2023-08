Le Dr Hun Manet, nouveau Premier ministre du Cambodge. Photo : AP



Phnom Penh (VNA) - Le 22 août, le roi Norodom Sihamoni a publié un décret nommant les membres du gouvernement royal du Cambodge pour le 7e mandat, dirigé par le Dr Hun Manet , 46 ans, au poste de Premier ministre Le décret a été annoncé juste après que la composition du gouvernement cambodgien pour le nouveau mandat du Dr Hun Manet avait passé un vote de confiance avec 123/125 voix pour, lors de la première session de la 7e Assemblée nationale tenue le même jour.Selon le décret publié, le gouvernement royal comprend le Premier ministre Hun Manet, 10 vice-Premiers ministres, 21 ministres de haut rang et 30 ministres des ministères, secteurs du pays.Parmi les 30 ministres du nouveau mandat, seuls trois personnes ont plus de 60 ans, sept ont plus de 50 ans, les deux tiers restants ont moins de 50 ans.Selon les analystes, la composition du gouvernement cambodgien du 7e mandat comprend de nombreux nouveaux visages de la jeune génération de dirigeants, avec plus de 50% titulaires de diplômes de maîtrise et de doctorat, conformément à l’orientation d’établir une équipe de nouveaux ministres d'une moyenne d'âge d'environ 60 ans.Le décret royal du Cambodge approuve également la fin du mandat du gouvernement royal, dirigé par Samdech Techo Hun Sen.Selon les prévisions, dans la soirée du 22 août, les membres du gouvernement royal du Cambodge du 7e mandat VII prêteront serment devant le Roi Norodom Sihamoni au Palais royal à Phnom Penh.Le nouveau gouvernement royal du Cambodge entrera officiellement en fonction le 23 août. - VNA