Hanoï (VNA) - Le riz ST24 du Vietnam a été reconnu "Meilleur riz du monde en 2019" lors de la 11ème Conférence mondiale du riz qui se tient du 10 au 13 novembre à Manille, aux Philippines.Cette 11ème Conférence mondiale du riz réunit plus de 20 entreprises internationales dont, plus de 100 commerçants et 20 scientifiques venus d'Afrique, des États-Unis, d'Australie, d'Europe et d'Asie.La variété de riz ST24 du Vietnam a été créée par l'équipe de production de riz de haute qualité de Soc Trang, composée des ingénieurs Ho Quang Cua, Nguyen Thi Thu Huong et Tran Tan Phuong. Il s’agit d’une variété à haut rendement pouvant être cultivée 2 à 3 fois par an.Le riz ST24, aux longs grains blancs et parfumés, devient de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Le jury a approuvé à l'unanimité de le nommer "Meilleur riz du monde". - CPV/VNA