Hanoi (VNA) - Le revenu mensuel moyen des travailleurs vietnamiens en 2023 a atteint 7,1 millions de dôngs (plus de 291 dollars) par personne, en hausse de 6,9% par rapport à 2022, a fait savoir l’Office général des statistiques (OGS).

L'augmentation du revenu moyen mensuel est attribuée au fait que les entreprises ont accéléré leur production au cours des derniers mois de l’année, contribuant à augmenter les revenus des travailleurs. Photo: VNA



Parallèlement, le revenu moyen des travailleurs masculins et féminins s’élevait respectivement à 8,1 millions de dôngs et à 6 millions de dôngs, a-t-il indiqué dans un rapport.Au quatrième trimestre de 2023, le niveau de vie des travailleurs s’est amélioré comme le revenu moyen a augmenté de 180.000 dôngs par mois par rapport au trimestre précédent pour atteindre 7,3 millions de dôngs, en hausse de 2,5% en rythme trimestriel ou presque le double du niveau enregistré au cours du quatrième trimestre de 2022 – juste après la fin de la pandémie de Covid-19.L’amélioration des revenus des travailleurs a été attribuée à l’accélération de la production et des activités commerciales des entreprises, motivée par un nombre croissant de commandes.L’augmentation du revenu moyen au dernier trimestre 2023 a été observée dans toutes les régions du pays, le delta du fleuve Rouge ayant connu la plus forte croissance de 3,5 % en rythme trimestriel et de 8,2% en glissement annuel. Pendant ce temps, la région du Sud-Est a enregistré la croissance la plus faible, soit environ 2,3%.Bien que la région du Sud-Est ait enregistré une croissance des revenus plus lente que dans d’autres régions, elle n’est plus en tête en termes de taux de chômage parmi la population en âge de travailler.En particulier, le taux de chômage à Hô Chi Minh-Ville a diminué à 2,91%, car de nombreuses entreprises ont plus de commandes et augmentent leur production, ce qui entraîne une demande croissante des recrutements.Selon l’OGS, les localités dans tout le pays ont renforcé les liens de transactions d’emplois, contribuant à augmenter le nombre de travailleurs employés à 51,3 millions de personnes au quatrième trimestre 2023, soit une hausse de 130.000 par rapport au trimestre précédent.Le nombre de travailleurs ayant perdu leur emploi au cours de cette période a diminué de près de 33.000, à 85.000, a indiqué le rapport. – VNA