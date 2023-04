Hanoï (VNA) - Du lundi au vendredi, le restaurant Shinbi Smile offre aux patients démunis de l'hôpital d’oncologie de Tân Triêu de Hanoï et à leurs proches des repas équilibrés pour la somme symbolique de 2.000 dôngs (0,07 euro). Des repas chauds et un accueil chaleureux: de quoi mettre du baume au cœur...

Distribution des repas dans le Resto du coeur Shinbi Smile. Photo: VOV

Situé au bout de l'avenue Chu Van An, en face de l'hôpital d’oncologie de Tân Triêu, le restaurant Shinbi Smile accueille les clients à partir de 16h00. Ses clients sont des malades défavorisés, leurs proches et des travailleurs en situation difficile.

De 150 à 200 repas sont distribués chaque jour, y compris 30 repas qui sont servis aux enfants qui suivent un traitement dans le département pédiatrique de l’hôpital. Chaque repas est un pur régal: pléthore de riz, de soupe chaude et de desserts aux fruits. C’est un certain Nguyên Van Hai, un chef au grand cœur, qui est aux fourneaux.



«J’essaie de préparer pour les moins fortunés des repas équilibrés. La nourriture doit être fraîche et bien choisie. Je suis très heureux quand on me dit que c’est bon», nous confie-t-il.



Ouvert par le fonds humanitaire Bông Sen (Lotus) en juin 2021, ce restaurant avait dû fermer avant d’être réouvert par Vo Tiên Lâm (45 ans) et sa femme Nguyên Trà My (37 ans) habitant dans le district de Thanh Xuân, à Hanoï. Ils y travaillaient déjà comme bénévoles en pleine pandémie de Covid-19.



«Je dis toujours aux bienfaiteurs que ce sera un chemin semé d'embûches et un travail de longue haleine. Je leur demande un engagement dans la durée et jusqu’à présent, tout va bien», nous confie Vo Tiên Lâm.





Préparation d'un repas. Photo: VOV

Ce «Resto du cœur» a touché de nombreuses personnes. Des amis, des voisins et des bénévoles se sont rendus sur place afin d’apporter leur soutien à cette cause altruiste. Certains apportent directement de la nourriture, comme nous l’explique Nguyên Trà My, qui est donc la propriétaire de ce restaurant caritatif.



«Depuis la réouverture du restaurant, nous recevons presque tous les jours du riz et de la nourriture, qui nous sont envoyés de Hanoï mais aussi de provinces comme Gia Lai et Bac Ninh. Quand on agit avec générosité, on reçoit du soutien», nous dit-elle.



De nombreuses personnes sont retournées au restaurant pour prêter main forte après y avoir pris des repas. C’est par exemple le cas de Nguyên Thi Binh, proche d'un patient soigné à l'hôpital d’oncologie de Tân Triêu.



«Je viens aider à préparer les repas. Les clients sont nombreux alors qu’il y a peu de bénévoles», nous raconte-t-elle.



Le restaurant n’est réouvert que depuis un mois, mais les remerciements et les sourires des patients et de leur famille sont nombreux, et encouragent Vo Tiên Lâm et Nguyên Trà My à faire plus d’efforts pour venir en aide à davantage de nécessiteux. -VOV/VNA