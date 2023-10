Luang Prabang (VNA) – Les pays du bassin du Mékong se trouvent confrontés aux impacts du changement climatique, a alerté le 13e Forum régional des parties prenantes (RFS) organisé jeudi 5 octobre à Luang Prabang, au Laos, par la Commission du Mékong (MRC).

Vue du 13e Forum régional des parties prenantes de la MRC, à Luang Prabang, au Laos, le 5 octobre. Photo: nhandan.vn



Le changement climatique contribue à modifier le débit du Mékong, la température moyenne en 50 ans a augmenté de 1,4°C dans tout le bassin et le nombre de jours de précipitations fortes et modérées a aussi diminué dans les pays du bassin du Mékong, a fait savoir la MRC dans son Rapport sur l’état du bassin 2023 (SOBR).

Le régime d’écoulement du Mékong dus au climat et aux développements a changé, étant supérieur à son niveau moyen pendant la saison sèche et inférieur à son niveau moyen pendant la saison des pluies.

Les faibles débits pendant la saison des pluies ont également réduit le flux inverse dans le Tonlé Sap, contribuant à augmenter la zone salifère dans le delta du Mékong.

Parallèlement à cela, la quantité de sédiments passant par les stations de surveillance de la MRC a également diminué de manière significative, contribuant ainsi à l’instabilité des berges et à l’érosion côtière.

Selon les experts, non seulement le débit a changé, mais la qualité et la quantité de l’eau du Mékong coulant en aval ont également diminué, affectant la production agricole et l’aquaculture, en particulier dans la région du delta du Mékong au Vietnam.

Le régime d’écoulement du Mékong n’est plus naturel, a déclaré Annoulak Kittkhoun, directeur exécutif de la MRC, composée du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam.

Plus précisément, le débit pendant la saison sèche est supérieur à la moyenne et plus faible pendant la saison des pluies. Cela apporte à la fois des points positifs et des points négatifs potentiels, a-t-il fait savoir à la presse en marge du forum.

La MRC, en collaboration avec ses États membres et la Chine, étudie les causes et les raisons de ces changements afin d’identifier des mesures d’adaptation à ces changements, a-t-il encore indiqué. – VNA