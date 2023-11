Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale a discuté en plénière, jeudi 9 novembre, des ajustements de sa résolution n°53/2017/QH14 du 24 novembre 2017 sur le rapport d’étude de faisabilité du projet d’expropriation, d’indemnisation, d’aide et de réinstallation des populations affectées par le projet d’aéroport international de Long Thành, dans la province de Dông Nai (Sud).

Le projet d’aéroport international de Long Thành. Photo: VNA



Selon un rapport de l’Assemblée nationale à ce sujet, le gouvernement a proposé de réduire l’investissement total du projet de 22.938 milliards de dôngs (environ 941 millions de dollars) à 19.207,504 milliards de dôngs (plus de 787,7 millions de dollars), soit une baisse de 3.730,496 milliards de dôngs ; et de réduire la superficie des terres expropriées de 5.399,35 hectares à 5.317,35 hectares, soit une baisse de 82 hectares.

Le gouvernement a également proposé d’ajuster le délai de mise en œuvre du projet jusqu’à la fin 2024, de compléter le contenu de la réinstallation des ménages dont les terres sont expropriées pour la construction de deux routes de connexion (T1, T2) à la zone de réinstallation Lôc An - Binh Son.



Il a enfin proposé de prolonger le délai du décaissement de 966,749 milliards de dôngs (plus de 39,6 millions de dollars) dans le plan d’investissement public à moyen terme 2016-2020 et 1.543,623 milliards de dôngs (plus de 63 millions de dollars) dans le plan d’investissement public à moyen terme 2021-2025 jusqu’au 31 décembre 2024 pour arranger le financement du projet.

Dans la matinée, l’Assemblée nationale devra également discuter en plénière du projet de résolution pilotant certains mécanismes et politiques spécifiques en matière d’investissement dans la construction d’ouvrages routiers.



Dans l’après-midi, les députés devront voter la résolution sur le Plan de développement socio-économique de 2024.



Après l’écoute du rapport et de la vérification du projet de loi sur l’organisation des tribunaux populaires (modifié), l’Assemblée nationale devra discuter en groupe de ce projet de loi qui comprend 9 chapitres avec 154 articles.



L’amendement de ce texte vise à continuer de perfectionner la structure organisationnelle ; à améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience opérationnelle et la réputation des tribunaux populaires ; à construire un système judiciaire professionnel, moderne, juste, strict et honnête, au service de la Patrie et du peuple ; à assumer la responsabilité de protéger la justice, les droits de l’homme, les droits du citoyen, le régime socialiste, les intérêts de l’État, les droits et intérêts légitimes des particuliers et des groupements. – VNA