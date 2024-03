Le gouverneur du Territoire du Nord de l'Australie, Hugh Heggie (gilet bleu), observe la calligraphie lors de l'événement. Photo de : TTXVN

Hanoï (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Perth, en coordination avec l'Association des familles Vietnam-Australie et un groupe d'artistes de Hô Chi Minh-Ville, a organisé le 2 mars dans la ville de Palmerston du Territoire du Nord de l’Australie, le programme “Printemps de la Patrie 2024" pour promouvoir la beauté traditionnelle du Têt des Vietnamiens.

C'est la première fois que le "Printemps de la Patrie" est organisé à grande échelle dans le Territoire du Nord de l'Australie, avec la participation de nombreux artistes et artisans vietnamiens. Le programme a offert aux participants des spectacles musicaux, des danses du lion, des jeux folkloriques... recréant les rituels traditionnels du Têt, contribuant à la promotion de la culture vietnamienne.

A cette occasion, la consule générale du Vietnam en Australie occidentale et dans le Territoire du Nord de l'Australie, Nguyen Thanh Ha, a informé des réalisations exceptionnelles du Vietnam en 2023 et a passé en revue les principales caractéristiques des relations Vietnam-Australie en général et avec le Territoire du Nord de l'Australie en particulier.

Mme Ha a exprimé son espoir que l’autorité du Territoire du Nord de l'Australie continuerait à soutenir et à créer des conditions favorables aux activités culturelles et à travers la culture, ouvrir la porte à la promotion de la coopération commerciale, d'investissement et touristique entre les deux parties. - VNA