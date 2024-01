Arrestation de personnes impliquées dans l'attaque terroriste aux sièges des Comités populaires des communes de Ea Tieu et de Ea Ktur. Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak ouvrira le 16 janvier le procès en première instance de l'affaire de « terrorisme contre l'administration populaire, de terrorisme, d'organisation pour entrée, sortie illégales, de dissimulation de criminels » survenue dans le district de Cu Kuin le 11 juin 2023, selon ledit tribunal.Sur la base des résultats de l'enquête, les organes compétents ont décidé de traduire en justice 100 accusés dont 53 pour « terrorisme contre l'administration populaire », 39 pour « terrorisme », un pour « organisation pour entrée, sortie illégales », un pour « dissimulation de criminels », selon la clause 1 de l'article 389 du Code pénal, et six individus à l’étranger pour « terrorisme ».Le 11 juin, des tirs avaient été dirigés contre les sièges des Comités populaires des communes de Ea Tieu et Ea Ktur (district de Cu Kuin, province de Dak Lak), qui abritent les locaux de la police communale, tuant neuf personnes et faisant deux blessés.-VNA