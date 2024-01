Dak Lak (VNA) – Dans le cadre du procès en première instance de l'affaire de « terrorisme contre l'administration populaire, de terrorisme, d'organisation pour entrée, sortie illégales, de dissimulation de criminels » survenue dans le district de Cu Kuin, province de Dak Lak , le jury a annoncé le 18 janvier les actes des six accusés absents du procès.Les représentants du Parquet populaire de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) ont participé à l'interrogatoire de certains accusés. Les avocats ont également interrogé certains accusés, garantissant leur droit à se défendre conformément à la loi.Ensuite, un représentant du Parquet populaire de la province de Dak Lak a annoncé la mise en accusation, les points de vue du Parquet sur la résolution de l'affaire et a proposé des sanctions pour les accusés. La plaidoirie a été menée après.Selon le représentant du Parquet populaire de la province de Dak Lak, les actes criminels des accusés sont clairement indiqués dans l'acte d'accusation et le jury a interrogé publiquement les accusés lors du procès. Ces derniers jours, les accusés ont sincèrement avoué leurs actes et ils sont profondément conscients de leurs crimes et les regrettent. Leurs aveux sont cohérents avec les résultats de l'examen des lieux, de l'examen médico-légal, de l'examen judiciaire et d'autres documents et preuves recueillis par la Police provinciale de Dak Lak, lesquels sont présentés dans le dossier de l’ affaire