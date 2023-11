Sacs de sucre exposés dans un hypermarché. Photo : bangkokpost

Bangkok, 17 novembre (VNA) – Les grands magasins de détail et de gros en Thaïlande maintiennent l'ancien prix du sucre suite à une récente hausse de 2 THB (56 cents américains), cependant, ils ont pris des mesures pour empêcher la thésaurisation de ce produit sucré.Le 14 novembre, le Cabinet thaïlandais a approuvé la proposition du Conseil de la canne et du sucre d'augmenter le prix de détail du sucre de 2 THB par kilogramme.Initialement, le Conseil souhaitait augmenter le prix du sucre de 4 THB par kilogramme à partir de fin octobre pour suivre la hausse des prix mondiaux, mais le Cabinet a suspendu cette mesure pendant deux semaines en déclarant le sucre comme produit contrôlé.Aswin Techajareonvikul, PDG et président de Big C Retail Corporation, a déclaré le 15 novembre que les magasins Big C disposaient de stocks suffisants de sucre et continueraient de vendre à l'ancien prix.Cependant, le détaillant a plafonné la limite d'achat de chaque foyer à 3 sacs de 1 kilogramme, qui coûtent entre 24 et 25 THB chacun.La mesure vise à garantir que toutes les familles ont accès au sucre, a-t-il déclaré, ajoutant que Big C s'est associé à plusieurs producteurs de sucre pour éviter les pénuries ou les problèmes de chaîne d'approvisionnement.L’exploitant des magasins Lotus a également déclaré que l’entreprise maintiendrait l’ancien prix du sucre mais limiterait chaque client à des sacs de 3 kilogrammes par jour pour s’assurer que le stock soit suffisant pour tous les clients.Par ailleurs, l'exploitant de GO Wholesale, un centre de vente en gros pour les entrepreneurs du secteur alimentaire, a déclaré qu'un plafond avait été fixé pour l'achat de sucre, qui est vendu à l'ancien prix.Les entreprises peuvent acheter jusqu'à 1 sac (25 kilogrammes) par jour, tandis que les clients généraux peuvent acheter jusqu'à 5 sacs d'un kilogramme par jour, précise-t-on. - VNA