Hanoi (VNA) – Le prix national de l’or a poursuivi sa tendance à la hausse, atteignant un nouveau record de 80 millions de dôngs (3 291 dollars) par tael (37,5 grammes) le 26 décembre à midi.

L'or profite à plein de sa réputation de "valeur refuge". Photo: VNA



A Hanoï, le groupe DOJI Gold & Gems a coté les prix d’achat et de vente de l’or SJC à respectivement 79,2 millions de dôngs et 80,2 millions de dôngs par tael, soit une hausse respective de 1,9 million de dôngs et 1,7 million de dôngs par tael par rapport à la séance de clôture du 25 décembre.De même, Phu Quy Jewelry Group a également indiqué son prix d’achat de l’or SJC à 78,8 millions de dôngs par tael et son prix de vente à 80 millions de dôngs par tael, en hausse respectivement de 1,5 million de dôngs par tael et de 1,6 million de dôngs par tael par rapport à la clôture séance du 25 décembre.L’Aigon Jewelry Company (SJC) a augmenté le prix d’achat de l’or de 1,6 million de dôngs par tael à 79 millions de dôngs par tael, tandis que le prix de vente de 1,8 million de dôngs par tael à 80,22 millions de dôngs. – VNA