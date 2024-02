Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le prix de l'or sur le marché national a diminué de 150.000 dongs (6,1 dollars) le taël (37,5 grammes) au début des échanges le 19 février, Jour du Dieu de la Richesse (le 10e jour du premier mois lunaire), par rapport au prix du 18 février en fin de journée, avec de nombreuses fluctuations attendues sur le marché dans la journée.A 08h50, le groupe de joaillerie Phu Quy a indiqué son prix d'achat de l'or SJC à 75,4 millions de dongs le taël et son prix de vente à 78,2 millions de dongs le taël, en baisse respectivement de 350.000 et 150.000 dongs le taël par rapp or t à la fin du 18 février.La compagnie de joaillerie Sai Gon (SJC) a acheté de l'or SJC à 75,4 millions de dongs le taël, en baisse de 400.000 dongs le taël, et l'a vendu à 78,42 millions de dongs le taël, sans changement par rapport à la fin de la journée précédente.Les Vietnamiens aiment acheter de l’or lors du Jour du Dieu de la Richesse pour bénéficier de chance et de prospérité tout au long de l'année. -VNA